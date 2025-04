Un pericolo chiamato svalutazione che la Fiorentina vuole evitare. Almeno due offerte in arrivo in estate

Che fare con Pietro Comuzzo? La domanda se l'è posta la Fiorentina.

Pericolo svalutazione

La società, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, vuole scongiurare lo spettro di una svalutazione, motivo per cui dovrà fare delle riflessioni sulla gestione delle offerte che senz'altro arriveranno nel corso dell'estate.

Napoli e Juventus alla carica

Sempre sul quotidiano sportivo vience specificato che in quel momento è molto probabile che il Napoli torni alla carica per il difensore centrale e che la Juventus stanzi una cifra intrigante per accaparrarselo.

La Fiorentina non dovrà farsi prendere per il collo, forte di un accordo col calciatore valido fino al giugno del 2028. E non è escluso che nei prossimi mesi non si parli di rinnovo per irrobustire ulteriormente la posizione del club in una potenziale trattativa.