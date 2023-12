Spazio viola su La Gazzetta dello Sport, a pagina 30 in taglio alto: “La Fiorentina vola con Beltran” e in sommario: “Lucas decisivo, stende il Monza e la Viola sale al quarto posto”. In taglio basso i voti: “Arthur dirige di fino, Di Gregorio errore grave”. A pagina 31 di spalla: “Italiano: ‘Sono orgoglioso, siamo andati oltre le aspettative’”.