Bucchioni: "La Fiorentina deve affrontare il Celje come fosse una finale di Champions League. Ceferin allo stadio? Sbaglia"

Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del match di questa sera della Fiorentina contro il Celje in Conference League. Ha commentato anche la notizia della presenza del presidente della UEFA (sloveno, ndr) oggi allo stadio:

“Come una finale di Champions League”

“Stasera come una finale di Champions League, la mentalità della Fiorentina deve essere quella. L'approccio deve essere azzeccato, poi dopo mezzora si vedrà come evolve la partita. Vanno sfruttati gli spazi in ripartenza che sicuramente gli sloveni concederanno. Non firmerei per vincere 1-0, ma non credo nemmeno alla facile goleada”.

“Tutta la Slovenia farà il tifo per il Celje”

“Non va sottovalutata nemmeno la componente ambientale: un paese intero oggi sarà dalla parte del Celje. È la storia della Conference: squadre che non hanno niente da perdere ti affrontano in maniera aggressiva. Se questi corrono il doppio, con furore e agonismo, va tenuta la massima concentrazione tutto il tempo”.

Su Ceferin

“Trovo di cattivo gusto l'annunciata presenza di Ceferin. E' il presidente della UEFA, da un punto di vista politico è un messaggio sbilanciato a favore della parte slovena”.