Sandrelli: "Questa Fiorentina è lontana dalla sua storia, devo ancora capire perché Commisso l'ha comprata"

Massimo Sandrelli, giornalista e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina, quando mancano due partite alla fine di una stagione che potrebbe terminare senza Europa.

“Perché Commisso ha comprato la Fiorentina?”

“Urge una riflessione per poter ripartire. Le due prossime partite sono una speranza, ma fino ad un certo punto. Commisso ha saltato di netto Pradè, scavalcandolo come aveva già fatto qualche mese prima quando Palladino era in difficoltà. L'unità di intenti non sembra esserci in questo momento, ma dovrà tornare. Questa Fiorentina è lontana dalla sua storia: viviamo nella mediocrità. Io sono uno di quelli che pensa che prestiti nel calcio non contino nulla. Ma più che altro devo capire perché Commisso ha comprato la Fiorentina”.

“Urge una riflessione profonda”

“Io credo che ci siano stati degli episodi che hanno diviso l'ambiente. I risultati avevano fatto ben sperare in un certo periodo della stagione. In estate era stato fatto un grosso ricambio, ma quanto ottenuto non ha soddisfatto le aspettative. La società deve fare una riflessione profonda su quanto accaduto fino a questo momento. Ma non sarà facile risolvere tutta questa situazione”.