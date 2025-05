"La Fiorentina ha un problema di gestione societaria: Commisso opera nel bene, ma non tutti nel club sono d'accordo con le sue scelte"

Marcello Mancini, giornalista e tifoso viola, oggi firma de ‘La Verità’, a Lady Radio ha commentato la situazione attuale della Fiorentina di Palladino, due giorni dopo il KO di Venezia:

Sulla gestione societaria

“Non vedo da dove si possa ripartire. C'è un evidente problema di gestione del club: da Commisso a Pradè. Se si vuole davvero fare un salto di qualità, bisognerebbe ripartire da zero, senza mettere altre toppe. Anche il rinnovo dell'allenatore è stato controverso, non mi sembra che abbia avuto i favori di tutta la dirigenza. Giustamente il proprietario prende le decisioni, perché ci mette i soldi, ma non si andrà mai da nessuna parte continuando a decidere così”.

“Ci vuole un colpo di spugna”

“E' inutile dire che siamo ambiziosi a inizio anno, che ci sono degli obiettivi chiari, se poi le idee del presidente non cambiano mai. Commisso opera sicuramente in buona fede, ma in questa stagione non ha trovato il favore di tutta la sua società. Andare avanti in questo modo non va assolutamente bene: ci vorrebbe un colpo di spugna per cancellare tutto e ripartire daccapo”.