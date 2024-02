Terminata 2-2 a Formello la sfida tra Lazio Primavera e Fiorentina valida per la ventiduesima giornata di campionato, il difensore biancoceleste Fabio Ruggeri ha recriminato a LaLazioSiamoNoi.it per un presunto rigore negato ai padroni di casa. Sentite un po' qua:

“Sicuramente meritavamo qualcosa in più, però dobbiamo cercare di limitare questi approcci sbagliati. Nei primi minuti non eravamo neanche partiti male, anche se come al solito riusciamo a prendere gol nei primi dieci minuti e questo ci destabilizza un po'. A lungo andare siamo riusciti a venire fuori e ci meritavamo qualcosa in più”.

E ancora: “Rigore mancato? Non è il primo che non danno in questo modo, anche a Torino con la Juventus era successa la stessa cosa. Però purtroppo decidono di non assegnarli e ci ritroviamo penalizzati da questi episodi. Poi per carità, possiamo anche sbagliare, ma intanto...”.