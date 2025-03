Un 2025 molto altalenante per una Fiorentina in ripresa. Ma c'è una squadra che sta facendo una rimonta incredibile in Serie A: la classifica

Il rendimento della Fiorentina in campionato nel 2025 è decisamente fatto di alti e bassi. La squadra di Palladino ha toccato picchi incredibili, come le vittorie contro Inter e Juventus, salvo poi incappare in sei sconfitte, alcune inaspettate e rovinose come quelle a Monza e a Verona. Considerando quindi le dodici giornate di campionato (compresa l'attuale per chi ha giocato) del 2025, la Viola è dodicesima e potrebbe salire al nono posto.

Fiorentina altalenante nel 2025. Roma scatenata

In questa graduatoria, da segnalare la pazzesca rimonta di una squadra in particolare: la Roma di Ranieri. Dieci vittorie e due pareggi nel 2025, con attualmente sette successi consecutivi.

Ecco la classifica completa, presa da Transfermarkt: