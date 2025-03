A margine della premiazione della Panchina d'Oro ha parlato l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (secondo classificato per la Serie A), intervenendo anche sulla gara di domenica contro la Fiorentina. Queste le parole ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com:

"Domenica sarà una partita difficile contro Palladino, fa un certo effetto. Venire a giocare a Firenze è sempre difficile, poi in questo momento la squadra viola ha fatto molto bene prima, si sta riprendendo adesso e credo che sarà una bella partita. Se mi spaventa Kean? Spaventato mai, ma sicuramente sta facendo una grande stagione, così come Retegui. Cercheremo di recuperarlo per domenica".