Il noto giornalista Sandro Sabatini è intervenuto durante le trasmissioni di Radio Bruno per parlare della nuova Fiorentina di Stefano Pioli.

Le variabili della stagione viola

“La Fiorentina mi piace - ha detto Sabatini - Pioli è un allenatore rassicurante, sa benissimo dove mettere le mani. È un tecnico migliorato per la tanta esperienza, è meno enigmatico di Palladino. Sulla stagione viola pendono numerose variabili, una di queste è Moise Kean. L'ex Juventus ha trascinato la Fiorentina la scorsa stagione, ma se non riuscisse a ripetersi qualcuno dovrà fare gli altri gol che mancano. Dzeko potrebbe dare una mano in questo, è un campione, però la sua età lascia dei dubbi. Per quanto riguarda il centrocampo credo che Pioli debba dare le chiavi del gioco a Fagioli, è un giocatore ancora inespresso per le sue qualità. Credo che il pubblico di Firenze si divertirà con lui. Sohm invece può essere un’alternativa”.

Obiettivo Champions League

Sabatini continua provando a ipotizzare il possibile piazzamento della Fiorentina: "Alzare il livello non è facile. Ad ora Napoli e Inter sono di un'altra categoria. Per il resto la lotta dal terzo al decimo posto è apertissima: Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Lazio, Roma e perfino il Como si giocheranno queste posizioni. Il quarto posto potrebbe essere l'ambizione viola."