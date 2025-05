Che la Fiorentina abbia basato lo scorso mercato (estivo e invernale) quasi interamente su operazioni in prestito con diritto di riscatto, non è una novità. Ma ci sono alcuni dati che fanno riflettere sulla portata degli affari conclusi. Ci aiuta Transfermarkt, in questo caso, che ci illustra come la Fiorentina sia la seconda squadra in Serie A per il costo dei riscatti dei prestiti: complessivamente 101 milioni di euro. Davanti solo la Juventus, con poco meno di 104 milioni.

Da considerare due aspetti fondamentali. In primis, il club viola ha già speso una cifra considerevole per le cifre dei prestiti onerosi (la maggior parte della cifra arriva da calciatori come Gudmundsson, Colpani e Zaniolo): più di 20 milioni di euro complessivi. Inoltre, è già partito un processo di selezione che riduce l'enorme cifra del costo dei riscatti. Pradè ha già annunciato che Adli, Folorunsho, Colpani e Zaniolo faranno ritorno alla base, alleggerendo la portata. Per Fagioli e Gosens, invece, è scattato l'obbligo. Restano Gudmundsson e Cataldi in bilico.

La Fiorentina, inoltre, è la seconda squadra del campionato per giocatori in prestito; solo l'Empoli (12) la batte, solo il Verona pareggia il dato. E la proporzione tra costo complessivo dei riscatti e valore effettivo dei prestiti è piuttosto bassa, la peggiore tra le cinque squadre col maggior costo.

Ecco i dati di Transfermarkt: