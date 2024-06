"Rispettate la nostra maglia!", Biraghi e i suoi a rapporto sotto il settore ospiti del Gewiss. Italiano già rientrato negli spogliatoi

Non è finita bene, neanche a Bergamo, e dopo Atene si è vissuto un po' il bis della rottura tra il tifo viola e la squadra di Italiano: anche al termine di Atalanta-Fiorentina i calciatori sono stati richiamati all'ordine sotto al settore ospiti, al grido di ‘Rispettate la nostra maglia!’.

Anche in questo caso però nessun coinvolgimento per Italiano, rientrato anzi in anticipo negli spogliatoi. Il tecnico ha chiuso oggi la sua avventura a Firenze.