Tra riposo e cambi obbligati, Palladino cambia ai lati

Prima sarà il turno di Parisi, poi quello di Kayode. I due esterni della Fiorentina, che nelle gerarchie di questa stagione partono dietro rispetto ai titolari Dodo e Gosens, saranno protagonisti nelle prossime due partite viola.

Parisi sarà con tutta probabilità titolare contro il Vitoria Guimaraes in Conference League. Una scelta per far rifiatare Gosens, apparo affaticato nelle ultime uscite della squadra viola, ultima quella di Bologna. Al terzino tedesco serve rifiatare dopo un tour de force in campo e l'ex Empoli è pronto a tornare dal primo minuto dopo la grande prestazione contro il Lask al Franchi.

A destra, in Portogallo, ci sarà con tutta probabilità Dodo. La ragione della scelta del brasiliano dal primo minuto sarà legata al fatto che il numero 2 viola sarà squalificato contro l'Udinese in Serie A dopo il quinto giallo stagionale ricevuto contro il Bologna. Contro i bianconeri al Franchi lunedì, dunque, sarà il turno di Kayode dal primo minuto. Due occasioni da sfruttare al massimo per Parisi e Kayode.