Alle ore 15:00 la Fiorentina Under 18 sfida al Viola Park l’Imolese nei quarti di finale del Torneo di Viareggio, ed ecco di seguito la formazione titolare scelta da mister Marco Capparella per l’incontro.

Il tecnico dell'Under 18 viola sceglie Dolfi tra i pali, in difesa Turnone a destra e Masoni a sinistra, in mezzo Sadotti e Biagioni. Mediana affidata a capitan Bonanno e a Guidorizzi; sulla trequarti a sinistra l'interessante Kone, in prestito alla Fiorentina dalla Vigor Senigallia per il Torneo di Viareggio, Atzeni centrale ed Evangelista a destra. Unica punta Angiolini.

FIORENTINA (4-2-3-1) Dolfi; Turnone, Biagioni, Sadotti, Masoni; Guidorizzi, Bonanno (C); Kone, Atzeni, Evangelista; Angiolini.