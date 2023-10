Italiano: "Si capisce che Firenze vuole vincere e godere, volevamo regalarle questa classifica. Kayode mi sorprende di partita in partita, va tutelato"

Sosta a Dazn anche per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

"C'era capitato anche a Frosinone di calare un po' e perdere le distanze, questa cosa non m'era piaciuta. Abbiamo cambiato i 4 davanti per cercare di mantenere la ferocia in pressione però è difficile tenere ritmi alti giocando ogni 2-3 giorni. Si cerca di amministrare però possiamo crescere da questo punto di vista. Ha fatto gol il nostro centravanti finalmente ma chi ha giocato prima ha fatto bene.

Dobbiamo crescere per un fattore, abbiamo cambiato 8-9 elementi e ancora devono cercare di darci quel qualcosa in più che avevamo ottenuto l'anno scorso. Nel girone di ritorno avevamo fatto molto bene, arrivando in finale nelle coppe. Sono convinto che quando entreranno nella dinamica del coinvolgimento generale, tolte le difficoltà iniziali, alla lunga potremo trarne grandi benefici. E' un processo che verrà fuori tra un po' ma siamo già avanti rispetto all'anno scorso, quando eravamo partiti male.

Dove possiamo arrivare? Ripetere le due finali non è semplice, è stato un percorso duro e difficile. Tanti episodi dove spesso è girata anche bene. Sono convinto che se i nuovi iniziano a crescere possiamo arrivare lunghi in tutte le competizioni. Il nostro obiettivo è mantenere un certo livello, la merita un livello alto e ci proveremo.

Maxime Lopez con Arthur? Maxime è arrivato da poco, è partito dall'inizio in Conference e a Udine, ha già minutaggio e crescerà anche lui. E' identico ad Arthur, non so quando si potranno vedere insieme ma ha personalità, è sveglio e furbo. Kayode? Stupisce di partita in partita, deve crescere anche lui però è un talento e bisogna cercare di tutelarlo, sono contento di come sta facendo.

L'estetica del calcio a Firenze? Si percepisce con la grande passione che c'è in giro, con il grande attaccamento alla maglia. Si capisce che Firenze vuole vincere e godere, arrivare ad ottenere qualcosa di importante. Cerchiamo di rendere felici i nostri tifosi in tutte le partite. L'obiettivo nostro era mostra questa classifica a loro, noi tutte le volte che andiamo in campo è per renderli orgogliosi".