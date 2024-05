De Cuyper se la prende con l'arbitro: "Rigore incomprensibile dato alla Fiorentina"

Il terzino del Club Brugge, Maxim De Cuyper, punta il dito sull'arbitro dopo l'1-1 con la Fiorentina che è costato alla sua squadra l'eliminazione dalla Conference League.

“Un rigore incomprensibile”

“Il modo in cui è stato concesso quel rigore per me è incomprensibile - ha detto - L'arbitro non ha fischiato falli del genere per tutta la partita, quindi non può farlo nella nostra area. Ci sono stati duelli durante tutta la gara”.

“Loro meritavano di segnare ma…”

Al di là dell'episodio però ha ammesso la superiorità dei viola: “Loro meritavano di fare gol. Hanno preso tre pali, ma il modo in cui è stato dato quel rigore lascia l'amarezza. Dovevamo essere un po' fortunati per passare, e all'inizio è andata bene. Ma dobbiamo accettare l'eliminazione”.