Kean: "Le vecchie ferite non ti aiutano, siamo un grande gruppo che merita di andare lontano in Conference"

La Fiorentina questa settimana sarà impegnata nel match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Il centravanti viola, Moise Kean, intervistato da Uefa.com, ha parlato delle prospettive della squadra nella competizione.

“Non parliamo quasi mai delle finali perse - ha spiegato - Inoltre, le vecchie ferite non ti aiutano nel qui e ora. Abbiamo parlato di quelle partite ma non molto, e in ogni caso, sconfitte come quelle ti spingono a fare meglio, a migliorarti. Spero che andremo lontano come squadra perché siamo un grande gruppo e lo meritiamo”.