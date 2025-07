La Gazzetta dello Sport: Operazione Kean, i piani della Fiorentina per Moise

Due pagine sulla Fiorentina stamani anche all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 25

Titolone su: “Operazione Kean”. E ancora: “I piani della Fiorentina per Moise Due milioni in più l'anno fino al ‘29”. Sommario: “Appuntamento per ritoccare l’accordo già alla fine della settimana. E l'attaccante diverte in allenamento”.

Pagina 26

Qui c'è: “Addio cuore viola”. Ovvero: “La scomparsa di Pin difensore di razza amante del calcio e della Fiorentina”.