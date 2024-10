"La Roma di qui, la Roma di là", ma la Fiorentina no?

E' vero ed è inutile nasconderlo: la Roma che si è presentata al Franchi contro la Fiorentina è sembrata una squadra allo sbando, con grandissimi problemi. Avere esonerato De Rossi e aver preso Juric è stata una scelta che, se possibile, sia servita solo per acuire questi problemi.

“La Roma, la Roma, la Roma…”

Ma dopo un 5-1 come quello che abbiamo visto rifilare dai viola ai giallorossi ci saremmo aspettati altro trattamento da parte dei mass media nazionali. “La Roma di qui, la Roma di là”, Juric, i senatori, la proprietà, ma di Bove, Kean, Beltran, Adli, Comuzzo ecc… niente! Nemmeno mezza parola.

Ma la Fiorentina avrà qualche merito?

Eppure se la Roma ha giocato così sarà almeno parzialmente (e stiamo bassi) merito della Fiorentina o sono solo demeriti loro? Suvvia, siamo seri, la risposta la sappiamo tutti. Nessuno si aspettava un monologo su quanto abbia fatto sul campo la squadra allenata da Palladino, ma un minimo di riconoscimento ci stava, eccome. Scusate se siamo solo quarti in classifica e abbiamo ottenuto 13 punti su 15 nelle ultime cinque gare (stesso ruolino di marcia del Napoli per capirsi). La prossima volta proveremo a fare ancora di più per meritarci un po' della vostra considerazione.