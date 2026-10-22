Serena: "I giocatori devono prendere coscienza che la situazione è brutta, non può esser sempre colpa dell'allenatore"

Questo pomeriggio l'ex terzino della Fiorentina Michele Serena, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla squadra di Paolo Vanoli.

“La partita di domenica sarà contro la squadra piu forte del campionato e la classifica continua a far piangere in questo momento. Anche io faccio parte di quelli che dopo una stagione turbolenta come quella della scorsa stagione e dopo aver fatto tutti i cambiamenti estivi non mi sarei aspettato un inizio di stagione. Mi sa che anche quest'anno saremo costretti a soffrire”.

“Sono convinto che i giocatori debbano essere messi spalle al muro”

Ha poi detto la sua su un aspetto: “Vedo che la Fiorentina è una signora squadra, con un giusto mix tra esperienza e qualità tra giovani e vecchi. Sono convinto che questi giocatori debbano solo cambiare marcia ed iniziare a rendere di piu. Siamo alla settima giornata ed è già stato cambiato allenatore, non si può pensare che debba sempre pagare chi siede in panchina e prima o poi arriva un momento in cui vanno messi spalle al muro anche i giocatori. A mio avviso la Fiorentina non può replicare un'annata come quella della scorsa stagione, ci sono ottimi giocatori quest'anno che per il momento semplicemente non stanno rendendo per quello che dovrebbero”.

“Devono prendere coscienza che la situazione non è drammatica ma brutta”

Ha poi aggiunto: “Sono tra gli sfortunati che ha potuto assistere alla sfida contro il Genoa, e devo dire che è stata veramente una pessima partita sotto tutti gli aspetti che mi ha lasciato pochissimi spunti positivi. E devo ammettere che non me lo aspettavo neanche, per questo ci sono rimasto male. Poi successivamente è vero che si è incontrato il Como, che è una grande squadra che sta anche bene, ma se le risposte del lavoro sono quelle mostrate dalla squadra in campo diventa complicato per chiunque si trovi a gestire una situazione del genere. I giocatore devono prendere coscienza che la situazione non è drammatica ma molto brutta, soprattuto se si guarda il calendario prima della sosta”.

“Ecco chi metterei sulla fascia sinistra”

Ha poi parlato delle difficoltà della Fiorentina sulla fascia sinistra: “Non sono assolutamente d'accordo con la scelta di Vanoli di adattare un centrale sulla sinistra, anche se giustamente lui ha ragione perchè li vede tutti i giorni. Io metterei Jimenez a sinistra, che l'ha già fatto a sinistra, con Dodo a destra. Valdepenas sinceramente non lo conosco, ma credo sia utile per lui insegnargli piano piano a difendere. Per come vedo io il calcio i terzini devono essere di spinta”.