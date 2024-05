A fine stagione, Maurizio Sarri concluderà il proprio rapporto con la Lazio. In passato la Fiorentina ha provato a metterlo sotto contratto, ma questo contatto non ha portato alla firma.

Stamani Sarri era a Firenze per la presentazione della prossima edizione del Trofeo Niccolò Galli e ha intenzione di tornare presto ad allenare: "Dipende dall'opportunità che si presenta, ho bisogno di qualcosa che mi arrapa (testuale ndr) e mi stuzzica, qualcosa che valga la pena di vivere. Se la Fiorentina mi ha cercato? Diversi anni fa si, ma in queste ultime sessioni di mercato no. L'unico modo per lavorare a Firenze che c'è è suonare al Viola Park e vedere se qualcuno risponde. Io sono disponibile verso tutti i progetti che mi intrigano, non ho preclusioni verso nessuno, non cerco per forza la Champions".

Sarri è ottimista sulla finale di Conference: “Penso di sì, che la Fiorentina possa vincere, ma l'importante è che si rendano conto che incontrano una squadra di buon livello, che sono superiori ma non fino al punto di affrontarla tranquillamente”.

Su Italiano: “E' giovane, ha margini di miglioramento, sono convinto che la squadra potessa fare qualcosa di più in campionato, ma quando vai così avanti nelle manifestazioni ad eliminazione diretta qualcosa lasci sul terreno in campionato”.