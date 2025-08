Siamo al bivio della svolta per Bianco: il Catanzaro lo vuole su spinta di Aquilani ma per il centrocampista ci sarebbe da scendere di categoria

Dopo una serie di prestiti, per Alessandro Bianco potrebbe essere giunto il momento di prendere una decisione per la propria carriera: la Fiorentina difficilmente punterà su di lui e sull'ex Monza si è fatto vivo in particolare il Catanzaro che, secondo La Nazione, punterebbe anche all'acquisto a titolo definitivo del classe 2002. A spingere per la soluzione è il tecnico Aquilani, che lo conosce dai tempi della Primavera. Bianco però dovrebbe accettare di scendere di categoria dopo l'annata intera in A, chiusa con la retrocessione.