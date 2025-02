“Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia” canta Francesco De Gregori, nella bellissima canzone “La leva calcistica della classe ‘68”. E a un allenatore si richiedono le stesse qualità? E l’attuale allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, le possiede queste qualità?

Coraggio

Coraggio non ne ho visto in questa sua esperienza in viola. Né sotto il profilo tattico (dopo la marcia indietro sulla difesa a tre a furor di popolo e carenza di risultati), né sulle sostituzioni a partita in corso. Anzi, talvolta le sue scelte mi sono apparse decisamente timorose. “Importante non prenderle” è una massima che non vale se sei in svantaggio.

Fantasia

La mancanza di coraggio potrebbe, talvolta, essere compensata da qualche colpo di fantasia. Tuttavia anche da questo punto di vista, Palladino non mi sembra che ci abbia mai stupiti con effetti speciali.

Altruismo

L’altruismo forse per un allenatore non è una caratteristica necessaria. La sostituirei con “freddezza”. Come atteggiamento Palladino una certa freddezza la mostra. In campo è l’esatto contrario di Italiano. L’attuale allenatore della Fiorentina, come si usa dire, non perde un pelo; l’ex diventava un insopportabile tarantolato fin dal fischio d’inizio. Ma quella di Palladino è freddezza nel senso di lucido distacco dalle emozioni, che permette di prendere le decisioni giuste, o solo un comportamento compassato dettato dal carattere? Magari utile più in un salotto che in panchina.

Salto azzardato

Come per i giocatori, ci sono le categorie per gli allenatori. Palladino si è affacciato alla serie A con una neopromossa. Ha fatto bene nonostante la mancanza di esperienza. Forse il salto sulla panchina viola è stato azzardato. Va ricordato che a Monza aveva alle spalle un monumento del calcio come Galliani. E qui?