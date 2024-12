Giampaolo Marchini, chiamato ad intervenire al PentaSport di Radio Bruno, ha commentato così il cammino in campionato ed in Conference della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Si sente il grande legame che i giocatori hanno con la piazza di Firenze, e la classifica lo rispecchia a pieno. Ma quanto è bello vedere Kean che esulta con i tifosi allo stadio? Complimenti a Palladino per il lavoro svolto. E visto che siamo a sognare, sogniamo: mi piacerebbe vivere quella straordinaria euforia che si prova a vincere un campionato. Quanto sarebbe bello guardare tutti dall'alto!”

“Sono contento del fatto che molti giocatori che l'anno scorso giocavano per squadre più blasonate abbiano scelto di venire a Firenze: per me questo significa alzare l'asticella. Mercato giusto sia per il presente, come con de Gea, sia per il futuro, come con Richardson: credo che nei prossimi anni possa dare tanto”.

“Giovedì farei un bel po' di turnover, penso si possa vincere anche senza schierare i titolarissimi: arrivati fin qua bisogna assolutamente guardare in ottica campionato quando si fanno le formazioni. Due che metterei sicuramente sono Kouamè ed Ikonè”.