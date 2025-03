Basta un gol di Soulè alla Roma per vincere anche ad Empoli e scavalcare incredibilmente la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Con quella di stasera la Roma ha messo insieme ben cinque vittorie di fila in campionato: ultima vittima l'Empoli, caduto per 0-1 al ‘Castellani’ grazie a un gol al 1' di Soulè, con un bel sinistro dal limite. Poi ben due legni per i giallorossi, con Shomorudov e Koné nel primo tempo. Nel finale colpo di testa insidioso di Kouamé che sfiora però soltanto la porta.

La Roma scavalca così la Fiorentina, che scivola all'ottavo posto: piuttosto incredibile la rimonta dei giallorossi, che solo cinque giornate fa erano a -12 e a inizio dicembre anche a 18 lunghezze.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 61, Napoli 60, Atalanta 55, Juventus 52, Lazio 50, Bologna 50, Roma 46, Fiorentina 45, Milan 44, Udinese 39, Torino 35, Genoa 32, Como 29, Verona 26, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 24, Empoli 22, Venezia 19, Monza 14.