Ritorno solo di passaggio per Pierozzi: promosso in Serie B col Pescara, ma la Fiorentina non lo tratterrà

Si avvia verso la conclusione definitiva l'avventura di Edoardo Pierozzi alla Fiorentina: l'esterno destro classe 2001 farà rientro al Viola Park dopo il prestito al Pescara, con cui ha raccolto ben 37 presenze e 4 reti contribuendo alla promozione in Serie B degli abruzzesi.

La Fiorentina aveva l'opzione per il rinnovo del contratto ma, secondo TuttoMercatoWeb.com, non verrà esercitata e il ragazzo sarà svincolato: su di lui ci sono già gli occhi di alcune squadre tra bassa Serie B e alta Serie C, quali Padova, Vicenza e Benevento.