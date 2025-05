Una finale che rimarrà nella storia. Più che per lo spettacolo, per il risultato. Netto, mai in discussione. Il PSG passeggia sull'Inter e alza la sua prima Champions League dopo un netto 5-0.

Una finale senza alcuna storia, con i parigini che hanno annichilito la squadra di Inzaghi. A segno l'ex nerazzurro Hakimi, la doppietta di Douè, l'ex Napoli Kvaratskhelia e infine Mayulu. Una sconfitta, lo ripetiamo, clamorosa. L'Inter chiude la stagione senza alcun titolo.