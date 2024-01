La Nazione: Fulmine Rodriguez, il valzer degli esterni

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Fulmine Brian baci a Firenze".

Pagina 4

Grande spazio viene dato alle vicende di mercato: “Viola, il valzer degli esterni Arriva Rodriguez, via Brekalo Ore decisive per l’uruguaiano E se parte Ikonè c’è Vargas”. E ancora: “Oggi un nuovo incontro, offerti 6/7 milioni più bonus. In Messico danno tutto per fatto”.

Pagina 5

Qui si cambia argomento: “Il gran rebus delle liste Conference e campionato Dipende tutto da chi arriva Forse Castro resterà fuori”. Sottotitolo: “Gli elenchi da presentare entro il 2 febbraio. In Europa solo 3 i cambi ammessi”.