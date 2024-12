L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio del match tra la squadra viola e il Bologna. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha fatto un buon primo tempo, con diverse opportunità per sbloccare la partita. E' mancata cattiveria e un po' di fortuna. Nel secondo tempo si è ribaltata la situazione. Al di là delle vicissitudini degli ultimi 15 giorni, ripartirei delle cose buone di questo periodo, oltre ad analizzare cosa è successo nel secondo tempo. Se è un problema tecnico, fisico, dell'avversario… Una sconfitta ci sta e fa male, vista anche la partita che era.

Alle qualità di Kean, Beltran e Gudmundsson non hai ricambi in panchina. Se dovessi aver bisogno di cambiare o potenziare, non puoi farlo. Le sconfitte servono per imparare. Certo, dopo 8 vittorie di fila si può dire che la Fiorentina stia facendo un percorso importante, capendo pregi e difetti. Per me questa squadra non può prescindere dal 4-3, poi i tre davanti possono fare quel che vogliono. Difesa a quattro e centrocampo a tre. Ci sono vari interpreti per fare il terzo a centrocampo, Mandragora potrebbe essere il sostituto più naturale di Bove. Si inserisce, ha un buon tiro e con Adli e Cataldi potrebbe fare una diga. Poi davanti puoi giocare con due larghi e la punta, o due punte e uno dietro".