Calamai: "Fiorentina in autogestione e senza la minima ambizione. Belotti acquisto da piccola società"

Ieri sera alle 20 si sono chiuse le porte del mercato invernale in Serie A. Una sessione deludente per la Fiorentina, che ne è uscita con i soli ingaggi (in prestito) di Faraoni e Belotti. Nessun rinforzo sugli esterni dunque per Vincenzo Italiano, che anzi ha visto partire Brekalo e anche Mina per quanto riguarda la difesa.

L'opinione

Sul mercato della Fiorentina si è espresso su Twitter il giornalista Luca Calamai: “Una delusione, la dimostrazione che la Fiorentina in questo momento è in autogestione. Non c'è ambizione, non c'è voglia di pensare alla Champions. Gudmundsson è stato un autogol. Belotti un acquisto da piccola società”.