L'ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto a Radio Anch'io Sport, ha parlato del momento e delle prospettive della squadra viola, che si ritrova al secondo posto in classifica.

“Vittorie che ti danno convinzione”

“Un paio di settimane fa - ha dichiarato - dopo le due vittorie in trasferta di misura a Torino e Genova, ho detto che questa squadra mi ricorda quella del 1982 (che sfiorò lo scudetto ndr), perché l'1-0 ti dà una forza nello spogliatoio che non è quella del 5-0. Ti dà convinzione, perché è frutto di sudore e lotta”.

“Grande De Gea, sognare non costa niente”

E poi: “La Fiorentina ha una grande concretezza, ha un grandissimo portiere che si è ripresentato alla grande. Prende pochissimi gol da quando è arrivato De Gea, passa in vantaggio e poi riesce a gestire al meglio la situazione. Sognare non costa niente e le ambizioni ci devono essere: arrivare tra le prime quattro sarebbe come vincere lo scudetto per i viola”.