Serie B, Fortini non recupera in tempo ma la sua Juve Stabia batte la Cremonese. Spezia, la finale playoff ora è vicinissima

Sono appena terminate le semifinali d'andata dei playoff di Serie B. In campo la Juve Stabia di Niccolò Fortini, esterno sinistro originario di Camaiore, di proprietà della Fiorentina, ancora infortunato dopo esser uscito alla mezz'ora nel match con il Palermo. I campani hanno ospitato la Cremonese, arrivata quarta in campionato, impiegando anche un altro ex viola, Marco Meli, che aveva fatto tutta la trafila nelle giovanili della Fiorentina. A sorpresa, i padroni di casa si sono imposti per 2-1, andando addirittura sul doppio vantaggio: prima con Pierobon e poi con Adorante. La rete di Johnsen al 77' tuttavia lascia aperto il match di ritorno, dove potrebbe essere presente Fortini, alle prese con il recupero da uno stop di tipo muscolare.

Nell'altra gara della serata di B, il Catanzaro (dell'ex Primavera viola Iemmello) se l'è dovuta vedere con la terza forza della cadetteria, lo Spezia retrocesso l'anno scorso. I liguri, favoriti per la risalita in Serie A, sono passati in Calabria per 2-0: Di Serio ed Esposito hanno siglato la vittoria.