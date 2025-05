L'ultimo tango a Firenze

E' da tempo chiaro il fatto che il River Plate voglia riportare in Argentina l'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran.

Ci sta provando a convincerlo l'allenatore biancorosso, Marcelo Gallardo, che lo lanciò a diciassette anni proprio al River, in vista dell'appuntamento del Mondiale per club.

Ostacoli economici

Gli ostacoli a questo trasferimento, per il momento, sono di natura economica: la Fiorentina poco meno di due anni fa ha pagato giocatore dodici milioni di euro di parte fissa, più altri sei milioni circa di bonus (non tutti quelli previsti sono scattati altrimenti sarebbero stati il doppio).

L'ultima apparizione?

A Udine però potrebbe essere il suo ultimo tango in viola: la società sta facendo ampie riflessioni da tempo sul suo conto e quest'ultima stagione è stata certamente insufficiente, visto che ancora non sappiamo quale sia il suo reale ruolo in una squadra e visto anche l'apporto realizzativo limitato.