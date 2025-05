Le trattative per un ritorno ‘a casa’ di Lucas Beltran sono già in corso. Da tempo scriviamo che la volontà del River Plate è quella di prendere l'attaccante della Fiorentina e reinserirlo nella propria rosa.

Le richieste dei viola

Dieci milioni di dollari, praticamente nove milioni di euro, questa la richiesta del club viola (magari con l'aggiunta di una percentuale su una futura rivendita), condizioni economiche che non sono proibitive per un River che prenderà parte tra fine giugno e luglio al primo, ricchissimo, Mondiale per club.

“Ideale per lui tornare ad agosto, ma…”

"Sarebbe ideale per lui arrivare per gli ottavi di finale della Copa Libertadores, che iniziano il 12 agosto - racconta il giornalista argentino, Sebastian Srur - Ma non la vedo così semplice. Il River ci proverà ad averlo per il Mondiale per Club".

Quanto al giocatore, ci sarebbe già stata un'apertura nei confronti della sua vecchia squadra, quella dalla quale è stato prelevato proprio dalla Fiorentina.