Un po' come per Martinez Quarta, anche su Lucas Beltran potrebbe essere il River Plate a correre in soccorso della Fiorentina, che dello pseudo attaccante classe 2001 sembra non saper più che farsene. Radio Continental non è la sola emittente argentina a parlare con insistenza di un ritorno a Buenos Aires da parte sua, dopo due stagioni non certo brillanti e molto diverse dalle premesse tattiche con cui era stato preso.

Le cifre di cui si parla sono sui 10 milioni, più una percentuale su un'eventuale rivendita: un importo che permetterebbe alla Fiorentina giusto di rientrare dalla spesa dell'estate 2023, quando pagò 12 milioni, aggiungendone poi altri 6 di bonus (gli altri 6 non sono mai scattati). La strada quindi sembra già tracciata.