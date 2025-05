L'assenza iniziale di Moise Kean a Siviglia non aveva a che fare con problemi fisici ma rientrava nella filosofia meritocratica di Palladino. Stavolta l'idea del Corriere Fiorentino è che ci sia poco da fare i filosofi: a 180 minuti dal termine della stagione, alla Fiorentina servono gol e punti e si farà di tutto per mandare in campo almeno uno tra Kean e Gudmundsson. Un provino stamani, dopo il parziale rientro in gruppo di ieri, e poi un altro domattina ma forzando anche la mano, se possibile. D'altronde ormai non c'è più alcun orizzonte per cui preservarsi.