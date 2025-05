Beltran e Zaniolo sicuramente out dalla partita per squalifica, Kean e Gudmundsson che, come detto, hanno svolto solo una piccola parte di allenamento quando siamo ormai alla vigilia del match con il Bologna. Le cartucce da giocarsi davanti per Palladino sono poche e tra queste potrebbe essercene una a sorpresa, secondo La Nazione: Cher Ndour. Il classe 2004 è stato provato un po' ovunque, addirittura in tre ruoli a Roma e da sotto-punta a Venezia, perché non anche da centravanti a questo punto? Oltre alle carte della Primavera, una delle ‘tentazioni’ di Palladino è proprio lui.