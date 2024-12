Dopo la batosta di Como, la Roma cala la manita contro un'inerme Parma. Ma i giallorossi rimangono lontanissimi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita all'Olimpico di Roma tra i giallorossi di Ranieri e il Parma. Vittoria netta per la squadra capitolina che abbatte i ducali con un netto 5-0 e conquista tre punti importanti per la sua rincorsa in classifica.

Gara mai in discussione, con Dybala a sbloccare il risultato su rigore dopo appena 8 minuti, con il raddoppio firmato Saelemaekers arrivato dopo appena 5 minuti. Nella ripresa Dybala cala la doppietta, con Paredes che fa poker ancora dal dischetto e la firma di Dobvyk per la manita finale. Finisce 5-0 per la Roma.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Atalanta 37, Inter *34, Lazio 34, Fiorentina *31, Juventus 28, Bologna* 28, Milan * 26, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Roma 19, Genoa 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Monza 10, Venezia 10.

* = una partita da recuperare