Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno commentando il pacchetto difensivo a disposizione di mister Pioli per la prossima stagione.

“Comuzzo l'anno scorso ha fatto metà stagione a livelli altissimi, fino a gennaio circa, poi è calato ma è anche normale, è giovane e sicuramente qualche compagno di reparto non ha saputo consigliare a dovere. Le cessioni da proposte indecenti, quelle arabe o inglesi, non si rifiutano facilmente in Italia: quasi impossibile dire di no se arriva l'offerta giusta, anche se siamo a fine mercato. Non dimentichiamoci che la Fiorentina deve far cassa e non so se riuscirà solo con gli esuberi”.

“A livello di qualità non cambierei niente in difesa, hai gente che sa impostare e gente rapida, gente forte di testa e forti nell'anticipo, sanno fare un po' tutto. Non conosco bene Viti ma nemmeno lui mi sembrava particolarmente lento. Tatticamente forse Pongracic può migliorare da centrale, non ha fatto molto bene lì ad inizio della scorsa stagione, ma sicuramente ci staranno lavorando”