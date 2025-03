Ultimi due mesi di Serie A ormai alle porte e da questo week end si andrà ormai avanti in apnea fino al termine della stagione: la Fiorentina, come noto, ha gran parte dei suoi elementi della rosa ‘a noleggio’, avendo concluso ben 9 delle 18 operazioni totali di mercato con la formula di prestito. Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea intanto il buon indirizzamento dei primi due riscatti: si tratta di Gosens e Cataldi, per i quali la società viola investirà circa 11 milioni di euro.

I nomi in bilico sono ben altri però, soprattutto i due mancini della trequarti: da Colpani a Zaniolo, deludente nel rendimento il primo, inconsistente ma anche lontano dal target di presenze minimo per far scattare l'obbligo, il secondo. Un totale di 27,5 milioni (12 e 15,5) che la Fiorentina presumibilmente risparmierà.

Tutto da giocare invece per quanto riguarda la partita Gudmundsson, con l'islandese che finalmente ha iniziato a dare segnali confortanti e decisivi: sul piatto ci sono altri 17,5 milioni da versare al Genoa. Destino simile per Adli (13) e Folorunsho (8): anche a loro serve dimostrare il proprio peso sulla squadra in questo rush finale.