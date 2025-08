Il dirigente di lungo corso in Serie A Pierpaolo Marino, ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" e in onda su Rai 2, ha parlato di alcuni temi legati all'attualità del mercato italiano che si intersecano anche con le vicende della Fiorentina. Marino infatti si è espresso sia sull'ex viola Zaniolo che su Kean.

‘Zaniolo sembra ripercorrere la storia di Balotelli’

"La storia di Zaniolo purtroppo mi sembra ripercorrere pedissequamente quella di Balotelli: ogni anno una squadra prova a prenderlo ma difficilmente va bene. Lookman? I Percassi li conosco bene, soprattutto Antonio: basa molto sulla parola, non l'ha mai tradita, dalla più piccola alla più grande. Io credo alla posizione dell'Atalanta, cioè che Lookman sarebbe stato ceduto a somme superiori a 50 milioni ma all'estero, e non in Italia.

‘Tanto di cappello a Kean, perchè…’

“L'obiettivo è ovvio, non andare a rafforzare una concorrente. La posizione di Lookman è la solita dei giocatori stranieri che vengono qui in Italia, vengono valorizzati e poi mostrano ingratitudine totale. Mi viene in mente il paragone con Kean della Fiorentina, tanto di cappello a lui che ha saputo riconoscere al club l'abilità di valorizzarlo”.