Oliveira: "Firenze piazza pretenziosa, ma su Italiano non ci sono dubbi. L'Olympiakos si sente già la coppa in tasca"

L'ex giocatore della Fiorentina Lulù Oliveira ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ero sicuro che i viola sarebbero riusciti a segnare un gol, e così è stato. Mi aspettavo una partita complicata ma in realtà l'hanno sempre tenuta sotto controllo. Io credo che la Fiorentina debba aggiustare la fase difensiva, concede davvero troppo. Menomale che dopo il vantaggio il Brugge ha smesso di attaccare".

“Mai avuti dubbi su Italiano”

Poi sull'Olympiakos ha aggiunto: “Secondo me sentono di avere la coppa già in tasca. Alla Fiorentina servirà intensità di gioco, perché i greci sono molto tecnici ma concedono spazio alle spalle della difesa. Italiano? Non è facile gestire una piazza come Firenze, la tifoseria è pretenziosa ma questo allenatore ha raggiunto tre finali in due anni. I su di lui non ho mai avuto dubbi”.