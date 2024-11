In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si legge: “Noi si sogna”. All'interno, a pagina 18: “Comuzzo in Nazionale è il gol viola” e di spalla: “In ventiduemila. Nuovo pienone al Franchi”.

In basso ci sono le probabili formazioni e a pagina 19: “Beltran sarà l'innesco. Kean pronto a colpire”.