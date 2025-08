La Serie A può uscire dall'Italia? L'ipotesi caldeggiata da Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega, è di far disputare Milan-Como in Australia, più precisamente a Perth. Le parole sul sogno prima giornata in USA sono ancora suggestione, mentre questa partita è effettivamente valutata.

A ciò ha risposto il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi. Ecco le sue parole, riportate da ANSA: “Io mi auguro che la Lega continui a lavorare per rispondere alle esigenze e al piacere della gente. E si misuri sempre con la necessità di confermare il consenso che si manifesta con la presenza del pubblico negli stadi. Non mi devo pronunciare io. Il ministro deve consentire alla lega calcio di operare al meglio secondo le scelte più utili per la disciplina”.