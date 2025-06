Stefano Cecchi, giornalista e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno dei possibili innesti dal mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: "Se Dzeko viene a fare il vice Kean allora esulto, ma se l'attaccante azzurro se ne va io mi preoccupo. Certo è che il bosniaco ha tanta esperienza e può reggere da solo il peso dell'attacco viola anche senza Kean accanto.

Gudmundsson? Visto che si è già speso una bella cifra per il prestito, io lo riscatterei. A quanto so ci sono possibilità che rimanga in viola. Con questi tre davanti la Fiorentina ripartirebbe con un assetto offensivo più forte di quello dello scorso anno. Con due centrocampisti buoni e la conferma dei migliori, questa Fiorentina non sarebbe una squadra banale. Per il centrocampo a me piace molto Xhaka. Ha esperienza e caratura internazionale".