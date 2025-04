E in tribuna alla partita della Fiorentina ci sarà anche il presidente della Uefa (sloveno)

Stadio tutto esaurito a Celje per la partita contro la Fiorentina di Conference League. I biglietti per questo match non si trovano da giorni.

Ad assistere all'incontro e a partecipare alla festa di questa cittadina di 38 mila abitanti, ci sarà anche il presidente della Uefa, lo sloveno Aleksander Čeferin.

C'è molta convinzione che la squadra gialloblu possa continuare a scrivere una pagina importante per il calcio locale; tra l'altro in casa il Celje non ha mai perso, ottenendo quattro vittorie e due pareggi. Ovviamente speriamo che la Fiorentina possa ‘violare’ per prima questo stadio.