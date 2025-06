C'è un club brasiliano a caccia di giocatori ex Fiorentina. Si tratta dei campioni di Sudamerica in carica, il Botafogo, squadra vincitrice dell'ultima Copa Libertadores con protagonista l'obiettivo dell'ultimo mercato di gennaio viola Luiz Henrique. I bianconeri sono in fase avanzata per riportare in Brasile Arthur Cabral, ma proveranno un altro acquisto. Proprio nel ruolo dell'ala ormai ceduta allo Zenit.

Secondo quanto riportato da Canal do Medeiros, il Botafogo ha effettuato un sondaggio per Federico Bernardeschi, al momento in forza al Toronto, e sarebbe convinto a presentare un'offerta al club canadese. L'ex Fiorentina e Juventus gioca in MLS da ormai tre stagioni e potrebbe cambiare aria.