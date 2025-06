Un nuovo obiettivo per l'attacco della Fiorentina? Spunta un campione del mondo dell'Udinese

La situazione attuale in casa Fiorentina è un punto interrogativo continuo. Dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, la Viola è ancora senza allenatore e la situazione di alcuni giocatori in prestito con diritto di riscatto è tutta da definire. In compenso, il club si starebbe mobilitando per rinforzare l'attacco. Guardando in casa Udinese.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la Fiorentina è in contatto con l'Udinese per prelevare Florian Thauvin. Il francese, campione del mondo nel 2018, è un obiettivo del club viola.