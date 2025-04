Se in Italia il calcio si è completamente fermato nel giorno della morte di Papa Francesco, lo stesso non è accaduto in altri Paesi del mondo. All'estero infatti sono pronti a scendere in campo, ad esempio in Premier League dove stasera ci sarà la sfida tra il Nottingham Forest di Milenkovic e il Tottenham.

In campo anche il Betis

Non solo: in Spagna, sempre questa sera alle ore 21, giocherà il Real Betis contro il Girona. In assenza della Fiorentina, i tifosi viola potranno osservare in campo il prossimo avversario in semifinale di Conference League.