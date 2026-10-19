Nardella: "Quella del Franchi è una delle sfide più grandi affrontate in Italia. Ieri era utopia, oggi è realtà"

L'ex sindaco di Firenze Dario Nardella, ora europarlamentare del Partito Democratico-S&D, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando l’approvazione da parte del Comune di Firenze della delibera sulla proposta di project financing presentata dalla Fiorentina.

Le parole di Nardella

“Mi congratulo con il Comune di Firenze e con la Fiorentina per aver conseguito questo storico risultato. La dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta della società viola per il completamento e la gestione dello stadio Franchi rappresenta un passaggio di grandissimo significato, che dimostra come sia possibile la collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione e nella gestione di grandi impianti sportivi, come abbiamo sempre creduto da dieci anni a questa parte”.

Oggi è realtà

“Quello che sembrava un’utopia oggi è realtà. Si tratta di un passo fondamentale verso il completamento di un progetto ambizioso, che rappresenta una delle più grandi sfide mai affrontate in Italia: trasformare uno stadio storico, monumento culturale, in una struttura moderna e funzionale, capace di coniugare la tutela del patrimonio architettonico con le esigenze dello sport contemporaneo. Faccio il più grande in bocca al lupo alla sindaca Sara Funaro e al presidente Joseph Commisso, affinché possano arrivare il prima possibile al completamento dei lavori. Sono fiducioso che Firenze, grazie a questo progetto, sarà un esempio per tutta Europa”.