Nardella: "Resto ottimista sulla Fiorentina, spero in un nuovo ciclo. Stadio? Ottimo lavoro, il mood cambierà"

Tra gli ospiti presenti in piazza Santa Croce per la finale di Calcio Storico Fiorentino tra Rossi e Azzurri, c'è anche l'ex sindaco di Firenze Dario Nardella: “Essere qui è sempre bello ed emozionante. Non sono sindaco e me la vivo in modo un po' più libero, anche perché finché avevo la fascia non ho mai espresso la mia preferenza di colore. Ora posso dire di avere una forte simpatia per i Bianchi: ho vissuto tanto tempo in San Frediano”.

“Spero in un nuovo ciclo per la Fiorentina. Sullo stadio…”

Sulla Fiorentina: “Spero che ci sia un nuovo ciclo. Sono stati anni difficili, ma anche le stagioni dure non sono mai da mettere nei bilanci del tutto negativi. Si può sfruttare ogni spunto per crescere e cambiare, lasciamoci alle spalle la stagione. Rimango molto ottimista sulla Fiorentina. Stadio? Faccio il tifo per la Fiorentina anche in questa lotta, così come per il Comune e per l'amministrazione. Resto un passo indietro a livello istituzionale, ma sono sicuro che tutto andrà bene e che arriverà un accordo”.

“Ottimo lavoro della Funaro. Il mood cambierà”

“Ho usato un'espressione infelice, dicendo che non mi occupo più di stadio, ma non significa che la questione non sia nel mio interesse. Sara Funaro sta facendo un grande lavoro, Firenze ha un cantiere aperto che procede. Il mood cambierà quando si vedrà la Fiesole coperta, l'attesa sarà ripagata. Lo scetticismo iniziale è normale”.